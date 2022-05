Newyorški borzni indeksi z novim tedenskim padcem

New York, 21. maja - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili nov negativni teden, čeprav so se na koncu le uspeli izogniti tako imenovanemu medvedjemu trgu, to je padcu vrednosti za 20 odstotkov z zadnjih rekordno visokih vrednosti. S&P 500 je od zadnjega rekorda v januarju padel za 18,7 odstotka.