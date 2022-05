V Wimbledonu ne bodo delili točk za lestvico ATP in WTA

New York, 20. maja - Vodstvi teniških zvez ATP in WTA sta v izjavi za javnost sporočili, da na tretjem grand slamu sezone v Wimbledonu ne bosta delili točk za računalniško lestvico. Potem ko so se najprej za ta korak odločili pri ATP, so se temu pridružili tudi pri ženski krovni zvezi WTA.