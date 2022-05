Primorske novice o tem, kako do sprememb (21. 5.)

Ljubljana, 20. maja - Tina Milostnik Valenčič v komentarju Misija: (ne)mogoče piše o predlogih zakonov in kdaj ti resnično vodijo do sprememb, ki bodo pokazale, kdo izmed kritikov in opozicije bodoče vlade je imel v interesu zgolj dobrobit države. Avtor meni, da si Slovenija zasluži korenite spremembe povsod, a opozarja, da se čez noč vse ne more izboljšati.