Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 5.)

Ljubljana, 20. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o napovedi ponedeljkove stavke na RTV Slovenija, s katero bodo novinarji zahtevali izgubljeno uredniško in institucionalno avtonomijo. Poročale so tudi o slovenski podpori približevanju Ukrajine in BiH EU ter slovenskem trgovcu z zemeljskim plinom Geoplinu, ki je na Krku ostal praznih rok.