Vlada za v. d. direktorice Znanstvenega in inovacijskega središča Pomurje imenovala Kladudijo Sedar

Ljubljana, 20. maja - Vlada je na današnji dopisni seji za vršilko dolžnosti direktorice javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje imenovala Klaudijo Sedar, in sicer do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.