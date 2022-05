Ob letališču v Ženevi izbruhnil požar

Ženeva, 20. maja - Tik ob letališču v Ženevi je danes popoldne izbruhnil požar, ki je začasno onemogočil vse lete. "Zaradi požara na robu vzletno-pristajalne steze so pristanki in vzleti od 15.35 po srednjeevropskem času prekinjeni," so predstavniki letališča zapisali na Twitterju in dodali, da je požar že pod nadzorom.