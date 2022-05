Covax pozval k odpravi neenakosti v stopnji precepljenosti po svetu

Ženeva, 20. maja - Mednarodna pobuda za razdeljevanje cepiv najrevnejšim državam Covax je danes mednarodno skupnost pozvala k ukrepanju za odpravo neenakosti v stopnji precepljenosti po svetu in hkrati naznanila, da imajo zadosti cepiv za zaščito 70 odstotkov prebivalstva v 91 državah z nižjimi dohodki, so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).