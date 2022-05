Po oceni vlade ključna odprta vprašanja s Katoliško in Evangeličansko cerkvijo rešena

Ljubljana, 20. maja - Vlada se je na dopisni seji seznanila s poročiloma o delu svetov vlade za odprta vprašanja s Katoliško in Evangeličansko cerkvijo. Večina ključnih vprašanj, obravnavanih v mandatu aktualne vlade, ki opravlja tekoče posle, je rešena, ugotavljajo. Med drugim je vlada razširila seznam upravičencev do donacije iz dohodnine, so izpostavili.