Evropske borze navzgor, nafta neenotno, evro izgubil

London/Frankfurt/Pariz, 20. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se zadnji trgovalni dan tedna zvišali. K rasti je prispevala Kitajska, ki je znižala ključno obrestno mero, da bi pomagala gospodarstvu, ki ga je močno prizadela epidemija covida-19 in z njo povezani ukrepi. Cene nafte so neenotne, tečaj evra pa se je oslabil.