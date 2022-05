Ruud in Sousa v finalu Ženeve

Ženeva, 20. maja - Norvežan Casper Ruud in Portugalec Joao Sousa sta finalista turnirja serije ATP v Ženevi z nagradnim skladom 597.900 evrov. Ruud bo pred nastopom na odprtem prvenstvu Francije skušal v 11. finalu priti do osmega naslova na turnirjih najvišje ravni, Sousa pa do petega v 12. nastopu na zadnji stopnički.