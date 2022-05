Jelovica ob velikem povpraševanju po stavbnem pohištvu beleži precejšnjo rast

Škofja Loka, 22. maja - Škofjeloška družba Jelovica, ki se ukvarja s proizvodnjo oken in je del skupine EBS Group, je lani zabeležila približno 30-odstotno rast prihodkov. Po letu 2020, ko je na poslovanje vplivala epidemija, se v lanskem in letošnjem letu srečuje z velikim povpraševanjem, ki presega zmogljivosti, čeprav so se cene izdelkov dvignile.