NIJZ: Za prenos opičjih koz mora biti stik tesen in dolgotrajen

Ljubljana, 20. maja - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pojasnjujejo, da primera opičjih koz v Sloveniji še niso zaznali. Ni bojazni, da bi se bolezen hitro prenašala, saj mora biti stik z okuženim tesen in dolgotrajen. Starejši od 50 let, ki so bili cepljeni zoper črne koze, so proti bolezni vsaj delno zaščiteni.