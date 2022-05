V Paradajzu lani pridelali rekordnih 5200 ton paradižnika

Turnišče, 21. maja - V podjetju Paradajz iz Renkovcev so lani pridelali rekordnih 5200 ton paradižnika, pred tem so ga letno pridelali po 4500 ton. V primerjavi z letom 2020, ko so prodali za 9,5 milijona evrov paradižnikov, so lani prodajo povečali na 12,4 milijona evrov, čisti poslovni izid v obeh letih pa je bil okoli 1,6 milijona evrov.