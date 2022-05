Na Jelovici regijska vaja reševanja v primeru nesreče v jami

Kranj, 21. maja - Kranjska izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) in Jamarska reševalna služba Slovenije danes v Breznu 2. avspuhov na Jelovici pripravlja praktično vajo posredovanja v primeru nesreče v jami. Njen namen je preveriti pripravljenost za ukrepanje in logistične zmogljivosti.