Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 20. maja - Indeksi na newyorških borzah so si v začetku današnjega trgovanja nekoliko opomogli po padcih, ki so jih doživeli v zadnjih dveh dneh. Po objavi, da je Kitajska znižala ključno obrestno mero, so bili pozitivno razpoloženi že vlagatelji v Aziji in Evropi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.