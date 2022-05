Vreme: Pretežno jasno, pihal bo jugovzhodnik

Ljubljana, 20. maja - Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodnik. V soboto bo sončno, popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije krajevne nevihte, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija.

V soboto bo sončno, popoldne in zvečer pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo zjutraj v notranjosti Slovenije precej nizke oblačnosti, čez dan bo povečini sončno. Popoldne in zvečer bo še možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo delno jasno, verjetnost za popoldanske nevihte bo majhna.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah doteka k nam topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo pretežno jasno. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v krajih severno in vzhodno od nas nastajale nevihte.