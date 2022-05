Ob novogoriškem gledališču bodo postavili zunanji amfiteater

Nova Gorica, 20. maja - V Novi Gorici so danes položili temeljni kamen za nov zunanji amfiteater. Skupaj so ga odkrili minister za kulturo v odhodu Vasko Simoniti, podžupanja Mestne občine Nova Gorica Damjana Pavlica in direktorica Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica Mirjam Drnovšček. Ministrstvo za kulturo je za projekt namenilo 2,5 milijona evrov.