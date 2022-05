Novi lastnik hotela Šimnovec na Veliki planini s smelimi načrti

Kamnik, 20. maja - Novi lastnik hotela Šimnovec na Veliki planini je podjetje Alpine Adria, turizem, ki načrtuje "spoštljivo" obnovo in razvoj trajnostnega turizma ter obljublja pomoč pri ohranitvi kulturnega in naravnega bogastva Velike planine, so sporočili iz podjetja, ki je s prejšnjim lastnikom Aedium Fabulae že uredilo vse obveznosti za prenos lastništva.