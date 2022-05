Arriva zahteva opravičilo in preklic navedb Avtobusnega prometa Murska Sobota

Ljubljana, 20. maja - Družba Arriva zaradi "neresničnih in skrajno žaljivih" informacij o njej in njenem sodelovanju na razpisu ministrstva za infrastrukturo za podelitev koncesije na področju javnega linijskega prevoza od Avtobusnega prometa Murska Sobota zahteva opravičilo in preklic, sicer bo svoje interese zavarovala po sodni poti, so sporočili.