Po Sloveniji in Evropi opoldne v četvorki zaplesalo več kot 15.000 maturantov

Ljubljana, 20. maja - Maturanti so danes opoldne po slovenskih mestih zaplesali tradicionalno ulično četvorko v okviru projekta Plesne zveze Slovenije (PZS). Hkrati je v 17 slovenskih in 18 mestih po Evropi zaplesalo več kot 15.000 udeležencev, samo v Ljubljani se jih je po poročanju Radia Slovenia International (SI) zbralo med 2000 in 3000.