Plečnikova nagrada arhitektom Nove galerije in kazemat v Avstriji

Ljubljana, 23. maja - Sklad arhitekta Jožeta Plečnika je danes v Narodni galeriji podelil letošnja Plečnikova odličja. Prejemniki Plečnikove nagrade so Matija Bevk, Vasa J. Perović in Johannes Paar, ki so žirijo prepričali s projektom stavbe, imenovane Nova galerija in kazemate v avstrijskem Dunajskem Novem Mestu. Obenem so podelili še štiri Plečnikove medalje.