Izarju Lunačku francosko odlikovanje viteza reda umetnosti in leposlovja

Ljubljana, 20. maja - Slikarju in striparju, komparativistu in filozofu Izarju Lunačku so v četrtek podelili francosko odlikovanje viteza reda umetnosti in leposlovja. Odlikovanje je prejel za svoj prispevek k promociji stripa in popularizaciji francoske kulture v Sloveniji ter h krepitvi vezi med Francijo in Slovenijo na področju devete umetnosti.