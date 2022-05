Na Norveškem v napadu z nožem ranjeni štirje ljudje

Oslo, 20. maja - V dolini Numedal na jugu Norveške je danes zjutraj neznanec zabodel več ljudi. V napadu so bili ranjeni trije ljudje, od tega eden huje, in osumljenec sam. Domnevni storilec je bil poročen z eno od žrtev, je sporočila norveška policija in dodala, da sta bila oba iz sirske družine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.