STO na tekmovanju The Golden City Gate z diamantnim priznanjem

Ljubljana, 20. maja - Slovenska turistična organizacija (STO) je na mednarodnem tekmovanju The Golden City Gate, ki nagrajuje odličnost na področju promocijsko-komunikacijskih kampanj in orodij v turizmu, prejela diamantno priznanje za digitalno zbirko Zgodbe iz Slovenije (Slovenian Stories). V Slovenijo so romala še tri zlata in eno srebrno priznanje.