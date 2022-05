Cene izdelkov pri nemških proizvajalcih z novim rekordom

Frankfurt, 20. maja - V Nemčiji so cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih predvsem zaradi naraščajočih stroškov energije aprila še dodatno narasle in dosegle novo rekordno raven. Potem ko so te cene marca na letni ravni narasle za 30,9 odstotka, je bila v četrtem letošnjem mesecu rast 33,5-odstotna, so danes sporočili iz nemškega zveznega statističnega urada.