AmCham Slovenija v pismu novi vladi poudarja zdravje, znanje in konkurenčnost

Ljubljana, 20. maja - V AmCham Slovenija pozdravljajo namere iz koalicijske pogodbe, povezane s trajnostjo, zelenim prehodom in na znanju temelječo družbo. Ker so nekatera področja nejasna, so v pismu novi vladi poudarili zdravje, znanje in konkurenčnost. "Želimo, da bodo ukrepi in zakoni sprejeti premišljeno," so zapisali in pozvali k sodelovanju.