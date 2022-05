BTC lani z desetino višjimi prihodki in dobičkom, lastnikom višja dividenda

Ljubljana, 20. maja - Nepremičninsko-logistična družba BTC je lani ustvarila 72,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 8,9 odstotka več kot predlani. Čisti dobiček je narasel za 10,7 odstotka na 6,5 milijona evrov, so po skupščini delničarjev sporočili iz družbe. Lastniki, večinski so vodstvo in zaposleni, si bodo izplačali višje dividende kot lani.