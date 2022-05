Športni plezalci ostali brez tekem na Kitajskem

Ljubljana, 20. maja - Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) je danes sporočila, da so zaradi omejevanja širjenja pandemije novega koronavirusa na Kitajskem odpovedali dve tekmovanji svetovnega pokala v športnem plezanju, ki sta bili načrtovani jeseni, konec septembra in v začetku oktobra, v Wujiangu in Chongqingu.