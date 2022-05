Evropske borze v zadnji dan tedna v zelenem

London/Pariz/Frankfurt, 20. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se ob začetku zadnjega trgovalnega dne v tem tednu odbili in tako nadoknadili nekaj četrtkovih izgub, ko so bili vlagatelji negativno razpoloženi zaradi skrbi, povezanih z rekordno inflacijo in morebitno recesijo. Pozitivno so bili danes razpoloženi tudi vlagatelji v Aziji.