Na francoski obali nenavadno visok val usoden za tri ljudi

Pariz, 20. maja - Starša in njuna mladoletna hči so umrli, ko ju je v četrtek na francoski obali v bližini Plogoffa v Bretaniji v morje odnesel nenavadno visok val. Pri iskanju žrtev je sodelovalo približno 100 reševalcev. Po poročanju televizijske postaje France Info so trije preostali otroci para nesrečo preživeli, še navaja nemška tiskovna agencija dpa.