Začela se je prenova Rafutskega parka pri Laščakovi vili

Nova Gorica, 16. julija - V parku Laščakove vile na Rafutu pri Novi Gorici so se začela prenovitvena dela, so sporočili z novogoriške občine. Park je pomembna lokalna in nacionalna kulturna dediščina, predviden pa je tudi kot eno od osrednjih prizorišč Evropske prestolnice kulture 2025.