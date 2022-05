Z Dediščinskim digitalnim inkubatorjem nad izzive kulturne dediščine

Maribor, 20. maja - Društvo Idrija 2020, Zavod Dobra pot in Kulturno izobraževalno društvo Kibla so lani s projektom Dediščinski digitalni inkubator uspešno kandidirali na razpisu ministrstva za javno upravo. Z izvajanjem projekta, ki je namenjen zbliževanju sektorja kulturne dediščine in v sodobnem času nujne digitalizacije, so začeli v letošnjem letu.