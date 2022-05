V Slovenski Bistrici poskrbeli za urbane vrtove

Slovenska Bistrica, 22. maja - V Slovenski Bistrici so ta teden tudi uradno v uporabo predali urbane vrtove na Tomšičevi ulici, ki jih je občina s partnerji uredila s pomočjo evropskega denarja. Kot poudarjajo na občini, so s tem zagotovili višjo kakovost življenja ter racionalizirali rabo mestnega prostora na način, ki bo omogočal večjo funkcionalnost in dostopnost.