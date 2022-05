V domu sv. Jožefa v Celju začenjajo mednarodno romarsko konferenco

Celje, 20. maja - V domu sv. Jožefa v Celju danes začenjajo mednarodno romarsko konferenco z naslovom Skupaj na poti. Na njej bodo o romanjih, romarskih poteh in izkušnjah razpravljali romarji in predstavniki romarskih poti iz Slovenije in Evrope. Konferenco bodo zaključili v soboto z romanjem od Pilštanja v občini Kozje skozi Olimje do Sv. Eme v občini Podčetrtek.