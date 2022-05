V Ljubljani po dveh letih zopet konvencija fantazije in znanstvene fantastike

Ljubljana, 21. maja - Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se danes po dveh letih premora zaradi epidemije covida-19 zopet odvija konvencija ljubiteljev fantazije in znanstvene fantastike Na meji nevidnega. Celotno dogajanje od predavanj in okroglih miz do tekmovanja v t. i. cosplayju so tokrat strnili v en dan.