Iz Šaleške doline bo letos ponovno vozil Bicikel bus proti Logarski dolini

Velenje, 20. maja - V Velenju so danes velenjski župan Peter Dermol, župan Šoštanja Darko Menih in župan Šmartnega ob Paki Janko Kopušar s predstavnikom izvajalca prevozov z Bicikel busom Boštjanom Čoklom iz podjetja Nomago podpisali pogodbo o organiziranemu prevozu z Bicikel busom proti Logarski dolini, so sporočili z velenjske občine.