Newyorške borze po končale v rdečem

New York, 19. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje nemirno trgovanje sklenili v rdečem. Kot je poročala francoska tiskovna agencija AFP, vlagatelji ostajajo zaskrbljeni po objavi poročil o dobičku ameriških trgovcev na drobno, katerih poslovanje je bilo pod pričakovanji, saj so na dobiček negativno vplivali višji stroški.