Michel in Vučić v Beogradu o zavezanosti k pogajanjem za vstop Srbije v EU

Beograd, 19. maja - Predsednik Evropskega sveta Charles Michel se je danes sestal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in ponovno potrdil zavezanost k pogajanjem Srbije za vstop v Evropsko unijo. Med drugim sta razpravljala tudi o aktualnem dogajanju v Ukrajini in učinkih vojne na oskrbo z energijo po vsej Evropi, so sporočili iz Evropskega sveta.