Po epidemičnih valovih bolnišnice razpete med krajšanjem čakalnih vrst in omogočanjem koriščenja dopusta izčrpanim zaposlenim

piše Domen Anderle

Celje/Golnik/Nova Gorica/Jesenice/Izola/Murska Sobota, 21. maja - V bolnišnicah so po umiritvi epidemičnega stanja večinoma znova vzpostavili prekinjene programe. Ob tem v številnih bolnišnicah poudarjajo, da so razpeti med krajšanjem čakalnih dob ter omogočanjem koriščenja neporabljenega dopusta in nadur izčrpanih zaposlenim, ki so samo v SB Celje od oktobra lani do marca letos opravili več kot 43.000 nadur.