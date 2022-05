Na Ljubljanskem gradu 11. grajski dnevi s pestrim dogajanjem

Ljubljana, 21. maja - Ljubljanski grad danes in v nedeljo prireja že 11. grajske dneve. Danes si obiskovalci lahko obetajo različne dobrote iz grajske kuhinje, v nedeljo pa bodo lahko raziskovali skrite grajske kotičke in se udeležili srednjeveškega tabora v Grajskem parku. Vsi dogodki v sklopu grajskih dni bodo brezplačni, so še sporočili z Ljubljanskega gradu.