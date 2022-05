Na Gospodarsko razstavišče se vrača mednarodna tattoo konvencija

Ljubljana, 20. maja - Po dveh letih premora se danes v Gospodarskem razstavišču v Ljubljani začenja mednarodna tattoo konvencija, na kateri bo svoje delo predstavilo več kot sto umetnikov tetovaže in pirsinga z vsega sveta. Trinajsta tattoo konvencija bo potekala do nedelje, obiskovalcem pa bo nudila tudi bogat spremljevalni program, so zapisali organizatorji.