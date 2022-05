Biden Niinistu in Anderssonovi izrazil podporo vstopu Finske in Švedske v Nato

Washington, 19. maja - Ameriški predsednik Joe Biden je danes v Beli hiši sprejel predsednika Finske Saulija Niinista in švedsko premierko Magdaleno Andersson in tudi s tem nemudoma izrazil podporo prošnjama Finske in Švedske za vstop v zvezo Nato. "Obe državi več kot izpolnjujeta kriterije za članstvo," je dodal predsednik ZDA.