Izidi teniških turnirjev (2)
Ljubljana, 19. maja - Izidi teniških turnirjev (2).
* Lyon, ATP (597.900 evrov):
- 2. krog:
Manuel Guinard (Fra) - Michael Mmoh (ZDA) 4:6, 6:4, 7:5;
- četrtfinale:
Alex De Minaur (Avs/4) - Yosuke Watanuki (Jap) 6:4 predaja;
Alex Molčan (Slk) - Federico Coria (Arg) 6:3, 6:2;
Cameron Norrie (VBr/1) - Sebastian Baez (Arg/7) 6:4, 4:6, 7:5;
Holger Rune (Dan) - Manuel Guinard (Fra) 3:6, 6:3, 6:4;
* Ženeva, ATP (597.900 evrov):
- četrtfinale:
Reilly Opelka (ZDA/4) - Tallon Griekspoor (Niz) 6:4, 3:6, 6:3;
Casper Ruud (Nor/2) - Thanasi Kokkinakis (Avs) 6:4, 7:6 (3);
Richard Gasquet (Fra) - Kamil Majchrzak (Pol) 6:2, 6:4;
Joao Sousa (Por) - Ilija Ivaška (Blr) 7:5, 7:5;
* Rabat, WTA (251.750 USD):
- četrtfinale:
Claire Liu (ZDA) - Astra Sharma (Avs) 6:4, 6:1;
Anna Bondar (Mad/5) - Ajla Tomljanovic (Avs/2) 5:1 predaja;
Martina Trevisan (Ita) - Arantxa Rus (Niz/7) 7:6 (4), 6:3;
Lucia Bronzetti (Ita) - Nuria Parrizas Diaz (Špa/3) 6:1, 3:6, 7:6 (5);
* Strasbourg, WTA (203.024 evrov):
- 2. krog:
Kaja Juvan (Slo) - Elise Mertens (Bel/4) 7:6 (3), 6:4;
Karolina Pliškova (Češ/1) - Maryna Zanevska (Bel) 6:4, 7:6 (6);
Oceane Dodin (Fra) - Viktorija Golubic (Švi/9) 6:3, 6:0;
Angelique Kerber (Nem/2) - Magda Linette (Pol/8) 6:2, 4:6, 6:4;