Vransko, 19. maja - V finalu izbora Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) za najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega voznika Slovenije 2022, ki je bil danes na Vranskem, sta največ znanja in veščin pokazala Ljubljančanka Anja Kren in Urban Ostrež iz Jevnice, so sporočili iz AMZS.