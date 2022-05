Kaunas, 21. maja - Kaunas, drugo največje litovsko mesto in letošnja Evropska prestolnica kulture, ta konec tedna nadaljuje z nizom dogodkov, ki so povezani z EPK 2022. Z več kot 60 dogodki bo do nedelje potekal drugi del trilogije z naslovom Mit o Kaunasu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.