Predsednik ETC Araujo: Turizem za okrevanje potrebuje mobilnost

pogovarjala se je Martina Gojkošek

Ljubljana, 21. maja - Turizem v Evropi bi se lahko prihodnje leto vrnil na predpandemične ravni, vojna v Ukrajini je imela nanj doslej zelo omejen učinek. A je pomembno, da se države v primeru novih valov covida-19 oprejo na novo znanje in izkušnje zadnjih dveh let. "Turizem potrebuje mobilnost," poudarja predsednik Evropske potovalne komisije (ETC) Luis Araujo.