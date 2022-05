Vojna v Ukrajini vplivala na samooskrbo s hrano v Sloveniji

Braslovče, 19. maja - Vojna v Ukrajini je vplivala na samooskrbo s hrano v Sloveniji, so menili sodelujoči na omizju o dvigu samooskrbe, ki so ga danes pripravili v okviru kongresa podjetnikov savinjske regije v Braslovčah. Izpostavili so, da je vojna povzročila precejšnjo rast cen nekaterih kmetijskih izdelkov, odkupne cene pa niso sledile rasti cen repromaterialov.