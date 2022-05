Sportina v večinsko lastništvo Alfija in NLB

Lesce, 19. maja - Sportina Group je sklenila investicijsko pogodbo s skladom Alfi in NLB. Naložba bo pozitivno vplivala na ugled in položaj Sportine, so danes sporočili iz družbe. Po nedavnih navedbah Financ bo sklad Alfi njen približno 75-odstotni lastnik, NLB 15-odstotni, preostanek pa bo v lasti drugih dosedanjih upnikov.