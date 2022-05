Ljubljana, 19. maja - Spominska seja v spomin na častnega občana Občine Žužemberk in dolgoletnega direktorja Kmetijskega inštituta Slovenije Slavka Gliho bo danes ob 17. uri na gradu Žužemberk, sledilo bo odkritje spominske plošče na Glihovi rojstni hiši na Bregu 7, so sporočili iz Kmetijskega Inštituta Slovenije in Občine Žužemberk.