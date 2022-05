V lekarnah pomanjkanje nekaterih zdravil za otroke, daleron spet na voljo

Ljubljana, 19. maja - Po poročanju medijev v Sloveniji v zadnjem času v lekarnah primanjkuje nekaterih zdravil za otroke z vsebnostjo paracetamola, ki deluje proti bolečinam in znižuje vročino, med njimi zdravil calpol in daleron. Dobavitelj slednjega je Krka, kjer so danes za STA sporočili, da je zdravilo zopet na voljo v lekarnah po državi.